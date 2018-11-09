09 ноября 2018, пятница

Луценко подтвердил, что остается работать генпрокурором

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Юрий Луценко

Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на возвращение президентом Украины Петром Порошенко заявления об отставке.

В эфире телеканала Прямой, отвечая на вопрос о том, остается ли он работать генпрокурором, Луценко ответил утвердительно: "Если коротко, то да".

По его словам, Верховная Рада высказала по сути "вотум доверия", а президент вернул заявление. Таким образом, он продолжает нести ответственность как генпрокурор, передает Интерфакс-Украина.

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Напомним, что Петр Порошенко вернул заявление об отставке назад генеральному прокурору Юрию Луценко.

6 ноября во время отчета в Верховной Раде по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк Юрий Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора. Он попросил рассмотреть вопрос о его отставке на текущей неделе. Активисты обвиняют правоохранительные органы в саботаже расследования. Луценко назвал это пиаром.

На рейтинговом голосовании депутаты Верховной Рады не поддержали отставку  Юрия Луценко.

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