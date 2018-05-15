Луценко подписал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дунаева

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Дунаева подозревают во внесении неправдивых данных в декларацию
Фото: golos-naroda.tv

Дунаева подозревают во внесении неправдивых данных в декларацию

Во вторник, 15 мая, генеральный прокурор Украины подписал представление на снятия неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева из фракции Оппоблока.

Об этом сообщила спикер ГПУ Лариса Сарган, опубликовав соответствующий документ на имя главы парламента Андрея Парубия.

Дунаева подозревают во внесении в декларацию неправдивых данных.

"Досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП", - добавила Сарган.

Отметим, что в 2014 году Дунаев вместе с Александром Ефремовым и другими бывшими регионалами участвовал в сепаратистском митинге в Луганске, после которого облсовет принял незаконное решение о проведении так называемого "референдума" о выходе области из состава Украины.

Ранее глава ГПУ заявил, что на сегодняшний день подготовлены материалы на снятии неприкосновенности с целого ряда народных депутатов.

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