07 ноября 2018, среда

Луценко подал Порошенко заявление об отставке с поста главы ГПУ

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Луценко объявил о решении уйти в отставку накануне

Луценко объявил о решении уйти в отставку накануне

Генпрокурор Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Заявление написано вчера и сегодня передано президенту на рассмотрение", - сказала она.

Напомним, 6 ноября во время отчета в Раде по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора. Он попросил рассмотреть вопрос о его отставке на текущей неделе. Активисты обвиняют правоохранительные органы в саботаже расследования. Луценко назвал это пиаром.

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что провластная коалиция не поддержит отставку Юрия Луценко.

Генеральный прокурор Украины может быть уволен с должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.

 

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