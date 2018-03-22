Луценко ответил на видео Савченко о "взрыве в Раде" собственным роликом

Луценко провел параллели между заявлениями Савченко и Захарченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал у себя в Facebook ответ на ролик народного депутата Надежды Савченко, в котором она пыталась высмеять обвинения в свой адрес по поводу подготовки теракта в Верховной Раде.

В версии видео главы ГПУ нардеп превращается в главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко, угрожающего украинцам их уничтожением.

Таким образом Луценко провел параллели между заявлениями народного депутата и пророссийского террориста.

Ранее Савченко опубликовала в Сети видео, в котором разыграла "теракт" в Верховной Раде.

Напомним, глава ГПУ Юрий Луценко принял решение о внесении в парламент представление на привлечение к криминальной ответственности, задержание и арест Савченко.

По его словам, она готовила теракт в Верховной Раде.

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", однако признала, что думала об уничтожении Администрации президента и парламента.

"А кто не думал взорвать Банковую или Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена? Это является преступлением? Об этом нельзя говорить?" - заявила она перед допросом у здания СБУ.

В итоге Рада дала согласие на взятие Савченко под стражу.

Ранее сообщалось, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.

Сам Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт. Суд оставил его под стражей на 2 месяца.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан со своей группировкой, куда, по версии прокуратуры, входили Захарченков, Березень, Лящ и Мезенцев, готовился дестабилизировать украинское общество с помощью массовых террористических атак.