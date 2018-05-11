Луценко опроверг слова своего заместителя Енина о сроках приговора по делу Януковича

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По словам Луценко, Енин получил по этому поводу

По словам Луценко, Енин получил по этому поводу "замечание"

Глав ГПУ Юрий Луценко опроверг заявление своего заместителя Евгения Енина о сроках вынесения приговора Виктору Януковичу в деле о государственной измене.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу 112 Украина.

"Я хотел бы опровергнуть слова своего заместителя, он получил замечание от меня по этому поводу. Генеральная прокуратура Украины не может никоим образом устанавливать сроки судебного следствия. Это зависит исключительно от председательствующего судьи и от заданного им темпа рассмотрения дела", - пояснил Луценко.

Кроме того, генпрокурор также рассказал о механизме введения в действие судебного решения с учетом отсутствия Януковича в Украине.

"В любом деле заочного осуждения в случае получения приговора происходит несколько важных вещей. Первое - суд, как правило, принимает решение о конфискации всего известного имущества осужденного. Второе - исходя из этого, происходит процедура по привлечению к ответственности других участников преступной организации", - отметил он.

Напомним, ранее заместитель главы ГПУ Евгений Енин заявил, что суд по делу о госизмене Януковича может вынести приговор уже в течение мая.

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