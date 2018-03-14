Луценко об "очищении" парламента: ГПУ готовится снять неприкосновенность еще с двух депутатов

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Юрий Луценко пообещал
фото: ГПУ

Юрий Луценко пообещал "очистить депутатские ряды"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в ближайшее время в Верховную Раду будет подано представление о снятии неприкосновенности с двух народных депутатов.

"Я не могу называть фамилии, но одно касается препятствия журналистской деятельности, что произошло прямо в стенах парламента, а второе - незаконному обогащению", - заявил он в кулуарах парламента 14 марта, передает Громадське.

Луценко подчеркнул, что Генпрокуратура таким образом пытается "очистить депутатские ряды", и ни в коем случае не оказывает давление на парламент.

Напомним, что 7 февраля в кулуарах Верховной Рады народный депутат из группы Воля народ Александр Пономарев выхватил у двух корреспондентов мобильные телефоны, когда они пытались снять на камеру его эмоциональный разговор с нардепом из Батькивщины Сергеем Соболевым. При этом депутат угрожал журналистам уголовным преследованием.

По данному факту было открыто уголовное производство.

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