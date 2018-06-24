Луценко не соблюдает закон в своей деятельности, что является основанием для его отставки - Горбатюк

Генеральный прокурор Юрий Луценко не соблюдает закон в своей деятельности, что основанием для его отставки, заявил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Громадське.

"Если сложить жалобы, которые мы писали из-за вмешательства в деятельность, я могу сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его не просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу – привлекаю, этих хочу – не привлекаю, то, что там есть, нет доказательств – для него второстепенное дело. Он сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, это является однозначным основанием для его отставки", - сказал Горбатюк..

Он также добавил, что Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных Департаменту специальных расследований.

"То есть там, где есть какой-то интерес непонятный, который нужно еще расследовать, выносятся постановления с внесением ложных данных о том, что расследование осуществляется неэффективно без изучения дел, дела убираются. Следователи, прокуроры, и я обжалуем эти действия, то есть мы противодействуем. И в последнее время таких дел становится все больше", - сказал он.

22 июня нардеп Мустафа Найем сообщил, что Горбатюка могут отстранить от расследования резонансных дел Майдана из-за ликвидации Департамента спецрасследований путем его реорганизации. В ответ пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Горбатюк продолжит руководить расследованием дел Майдана – даже после реорганизации департамента.

Напомним, ранее директор Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что его подразделению препятствовали почти полгода в расследовании дела бывшего политтехнолога экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта.

Слухи об увольнении Горбатюк появились еще в 2016 году. На тот момент генпрокурор отобрал у него уголовные производства, в центре которых были экономические интересы, а оставил лишь расследование дел Майдана.