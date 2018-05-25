25 мая 2018, пятница

Луценко направил в Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Колесникова

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Представление Луценко уже зарегистрировано в Раде

Представление Луценко уже зарегистрировано в Раде

Генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Оппозиционного Дмитрия Колесникова.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По данным следствия, Дмитрий Колесников, находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, злоупотреблял служебным положением.

"Он совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю.Осады в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв м", - написала Сарган.

Она добавила, что представление уже зарегистрировано в парламенте.

Ранее Луценко сообщил о подготовке пяти дел против народных депутатов. По его словам, собранные документы будут полностью готовы для представления в парламент после получения заключения юридического управления Генеральной прокуратуры.

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