18 ноября 2018, воскресенье

Луценко, которому не разрешили уволиться и призывы Гройсмана не волноваться из-за тарифов. Топ-5 цитат недели

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Гройсман уверяет, что повышение тарифов - не причина для волнений

Гройсман уверяет, что повышение тарифов - не причина для волнений

Жрнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

Это означает, что я вынужден работать дальше.

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, в эфире телеканала Прямий сделал заявление после того, как парламет и президент не приняли его отставку.

 

Мой сын душевнобольной.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии, отреагировал на обвинения своего сына, который утверждает, что отец насильно вывез его в оккупированный Крым, чтобы спрятать во время коррупционного скандала.

 

Не переживайте из-за цен на тепло. Все то, что нужно, заплатит государство.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины. призвал малообеспеченных соотечественников не волноваться из-за ростов тарифов на отопление.

 

Вова Кличко позвонил и сказал мне: "Жирная концовка, поздравляю, чемп".

Александр Усик, украинский боксер, пересказал свой разговор с Владимиром Кличко после победы над британцем Тони Беллью.

 

Мы совершенно к этому не готовы.

Клаус Йоханнис, президент Румынии, отказался от председательства в ЕС в январе 2019-го.

 

Больше читайте в свежем номере журнала Новое Время - №42 от 15 ноября 2018 года

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове