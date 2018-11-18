Луценко, которому не разрешили уволиться и призывы Гройсмана не волноваться из-за тарифов. Топ-5 цитат недели

Гройсман уверяет, что повышение тарифов - не причина для волнений

Жрнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

Это означает, что я вынужден работать дальше.

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, в эфире телеканала Прямий сделал заявление после того, как парламет и президент не приняли его отставку.

Мой сын душевнобольной.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии, отреагировал на обвинения своего сына, который утверждает, что отец насильно вывез его в оккупированный Крым, чтобы спрятать во время коррупционного скандала.

Не переживайте из-за цен на тепло. Все то, что нужно, заплатит государство.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины. призвал малообеспеченных соотечественников не волноваться из-за ростов тарифов на отопление.

Вова Кличко позвонил и сказал мне: "Жирная концовка, поздравляю, чемп".

Александр Усик, украинский боксер, пересказал свой разговор с Владимиром Кличко после победы над британцем Тони Беллью.

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Мы совершенно к этому не готовы.

Клаус Йоханнис, президент Румынии, отказался от председательства в ЕС в январе 2019-го.

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