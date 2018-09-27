Луценко: Часть общественных активистов создает атмосферу тотальной ненависти к власти

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что часть общественных активистов создает атмосферу ненависти к власти, чем мешает расследованию резонансных дел.

Как передает Украинская правда, об этом Луценко сказал журналистам, комментируя вопрос медленного раскрытия нападений на общественных активистов.

"Вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах и ​​некачественной работе правоохранительных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеет часть общественных активистов... С моей точки зрения, надо всем сторонам остановиться и начать сотрудничать ради законности и порядка в Украине", - заявил глава ГПУ.

Луценко отметил, что следствие практически во всех случаях нападений на активистов уже установило исполнителей, а вот с заказчиками ситуация более сложная.

По словам генпрокурора, раскрытие таких преступлений является достаточно серьезной оперативной работой.

"Раскрытие преступлений - это не заводской конвейер", - подчеркнул он.

Также он отметил, что только карательными методами не удастся "привести Украину в каждый город", где преследуют проукраинских активистов, чтобы улучшить ситуацию, там нужно задействовать методы "пропаганды, любви и уважения".

27 сентября представители общественных организаций намерены устроить под Администрацией президента мирную акцию "Ночь на Банковой" с требованием активнее расследовать нападения на активистов.

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