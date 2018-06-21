Луценко анонсировал представления о снятии неприкосновенности с четырех нардепов

В августе генпрокурор Юрий Луценко повторно внесет в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с четырех народных депутатов.

Об этом он сказал с трибуны парламента, пишет Интерфакс-Украина.

"Я обязательно внесу представления по четырем народным депутатам вновь в Верховную Раду Украины. Но, учитывая, что срок работы ваш, уважаемые коллеги, подходит к концу, к летним каникулам, я вынужден это сделать лишь в конце августа месяца", - пояснил он.

Речь идет о трех нардепах из Оппозиционного блока - Александре Вилкуле, Дмитрии Колесникове, Сергее Дунаеве, а также о народном депутате из группы Воля народа Александре Пономареве.

Напомним, 17 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатского иммунитета, в котором говорится об отмене неприкосновенности для нардепов уже следующего созыва.

Кроме того, в парламент также был внесен проект закона №6773, который позволяет ограничить депутатскую неприкосновенность уже сейчас.