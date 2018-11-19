Луценко анонсировал новые дела против депутатов из-за компенсации за жилье в Киеве

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что попросит привлечь к уголовной ответственности около 20 народных депутатов из-за получения компенсации для аренды жилья или снятия гостиничного номера.

"Сейчас и в ГПУ, и в САП есть материалы, по которым у нас достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве", - заявил Луценко на брифинге в понедельник, передает LIGA.net.

По словам главы Генпрокуратуры, о новых представлениях на нардепов будет объявлено только после анализа юристов.

По данным журналистов программы Наші гроші, из 170 депутатов, которые получают компенсацию на аренду жилья в Киеве, почти 120 задекларировали миллионы сбережений. И по меньшей мере 25 из них еще владеют жильем в Киеве или в элитном пригороде.