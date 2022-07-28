«Страна имела перспективы». Лукашенко уничтожил репутацию Беларуси — Подоляк
Подоляк добавил, что Лукашенко использовал то, что в Беларуси «очень спокойный народ». (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что белорусский диктатор Александр Лукашенко уничтожил репутацию Беларуси и перспективы этой страны.
«Он уничтожил репутацию своей страны, перспективы своей страны, уничтожил свое место в истории этой страны», — сказал он в эфире телемарафона.
Подоляк добавил, что Лукашенко использовал то, что в Беларуси «очень спокойный народ».
«Очень спокойно они относились к его диктаторским принципам. И это сыграло с Беларусью очень плохую историю. Страна имела перспективы и сегодня они все более туманные», — сказал советник.
Также Подоляк сообщил, что от победы Украины зависит, в том числе, будущее Беларуси.
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