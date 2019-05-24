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Луценко рассказал о своих отношениях с Зеленским

Вчера, 17:09
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Луценко рассказал о своих отношениях с Зеленским - фото

НВ

Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него нормальные отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Лига.

«Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах 95 квартала», — сказал он.

По словам Луценко, во время встречи с Зеленским он отчитался о своей работе.

«Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре и что еще нужно сделать. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники — госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей», — сказал он.

Луценко отметил, что детали разговора он передавать не будет, потому что считает «неприемлемым разглашать детали разговора с президентом для СМИ».

Генеральный прокурор Юрий Луценко в субботу, 11 мая, встретился с Владимиром Зеленским, что подтвердила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

Теги:   Юрий Луценко ГПУ Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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