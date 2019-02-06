Луценко причислил к "Небесной сотне" сотрудников МВД, погибших во время подавления Евромайдана
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Генпрокуратуры Юрий Луценко причислил сотрудников силовых структур, погибших при
подавлении протестов во время Революции Достоинства в 2014 году, к
"Небесной сотне".
Об этом он сказал
в среду, 6 февраля, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам
законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Говоря о данных экспертизы, которые установили связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане, Луценко заявил, что силовики, которые их исполняли, также являются "жертвами".
"Подчеркиваю,
речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18
погибших милиционеров. И те, и те - жертвы", - сказал глава ГПУ.