Луценко причислил к "Небесной сотне" сотрудников МВД, погибших во время подавления Евромайдана Сегодня, 18:02 1004 Цей матеріал також доступний українською EPA По словам Луценко, погибшие силовики являются "жертвами" EPA

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко причислил сотрудников силовых структур, погибших при подавлении протестов во время Революции Достоинства в 2014 году, к "Небесной сотне".

Об этом он сказал в среду, 6 февраля, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Говоря о данных экспертизы, которые установили связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане, Луценко заявил, что силовики, которые их исполняли, также являются "жертвами".

"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы", - сказал глава ГПУ.