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Спецтема: Выборы президента Украины

Луценко предложил провести дебаты в библиотеке

Вчера, 13:04
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Луценко предложил провести дебаты в библиотеке - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Луценко предложил провести дебаты в библиотеке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил проводить предвыборные дебаты в библиотеке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Луценко не указал, в какой именно библиотеке предлагает провести дебаты между кандидатами в президенты.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Среди условий проведения дебатов Зеленский назвал сдачу анализов обоими кандидатами.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским.

Глава правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что на проведение дебатов на НСК Олимпийский, по предварительным данным, придется потратить около 1 миллиона долларов.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.

Теги:   Президентские выборы 2019 Юрий Луценко

Спецтема   Выборы президента Украины

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