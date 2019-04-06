Луценко предложил провести дебаты в библиотеке Вчера, 13:04 2043 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Луценко предложил провести дебаты в библиотеке REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил проводить предвыборные дебаты в библиотеке.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Луценко не указал, в какой именно библиотеке предлагает провести дебаты между кандидатами в президенты.



Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Среди условий проведения дебатов Зеленский назвал сдачу анализов обоими кандидатами.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским.

Глава правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что на проведение дебатов на НСК Олимпийский, по предварительным данным, придется потратить около 1 миллиона долларов.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.