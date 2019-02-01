Луценко отказался обжаловать приговор Януковичу Вчера, 20:12 1252 Цей матеріал також доступний українською EPA 13 лет за решеткой - такой приговор Виктору Януковичу EPA

Генеральная прокуратура Украины не будет подавать апелляцию на приговор экс-президенту Виктору Януковичу, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы просили 15 лет. Но я, как генпрокурор, посоветовавшись с другими прокурорами, принял решение не подавать апелляцию [на приговор Януковичу]", - заявил он в эфире телеканала Прямой.

По его словам, вместо того, чтобы обжаловать приговор Януковичу в суде, следователи сосредоточатся на деле об убийствах активистов на Майдане.

Напомним, что Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.