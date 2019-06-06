Луценко о предложении снять блокаду с ОРДЛО: Это будет финансированием терроризма Сегодня, 11:09 Цей матеріал також доступний українською Юрій Луценко/Facebook Юрий Луценко Юрій Луценко/Facebook

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал возможную торговлю с оккупированным Донбассом финансированием терроризма.

Таким образом Луценко прокомментировал предложение главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кучмы относительно снятия экономической блокады с ОРДЛО.

«Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года», — заявил Луценко.

Луценко добавил, что после того, как террористы «национализировали» государственную и частную собственность Украины на территории ОРДЛО, идея снятия экономической блокады означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет.



«Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258−5 УК о финансировании терроризма», — написал Луценко.

5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТГК Леонид Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

