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Луценко не будет участвовать в парламентских выборах — супруга

Сегодня, 16:38
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Луценко не будет участвовать в парламентских выборах — супруга - фото

Радіо Свобода

Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом его жена Ирина Луценко рассказала Громадскому.

«Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон», — сказала Луценко.

Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании.

Зато сама Ирина Луценко на выборы идет — она будет баллотироваться в парламент по списку партии Европейская солидарность, однако под каким именно номером, она не уточнила.

«Это мой первый партийный билет. Я не вступала в партии с того времени, когда завершила работу в комсомольской организации», — добавила Луценко.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Ирина Луценко Юрий Луценко

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