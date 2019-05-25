Игорь Исиченко
Мосты с двусторонним движением
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Илья Кенигштейн
Зеленский — в тренде времени
Богдан Данилишин
Пять условий инновационного развития Украины
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Луценко назвал количество приговоров коррупционерам за последние три года — видео

Сегодня, 09:41
2715
Цей матеріал також доступний українською
Луценко назвал количество приговоров коррупционерам за последние три года — видео - фото

replyua.net

В Генеральной прокуратуре Украины в течение трех лет вынесли 2876 приговоров коррупционерам.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко рассказал в видео, размещенном на его странице в Facebook.

«За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционеров, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд грн, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет», — рассказал генпрокурор.

Он добавил, что правоохранительные органы Украины перекрыли несколько источников коррупции. Среди них — несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в Нафтогазе и теневой доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

По словам Луценко, эти отрасли были реформированы, и, следовательно, возможности для распространения коррупции в Украине сократились.

Теги:   Борьба с коррупцией Генпрокуратура Украины Юрий Луценко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:53

img
СМИ назвали еще одного иностранного кандидата на пост наставника Динамо
Финансы

Вчера, 16:15

img
Западная система управления бизнесом плохо работает в кризис — Тигипко о причинах неудачи Swedbank в Украине
Политика

Сегодня, 09:28

img
Итог пяти лет. НВ оценил работу Порошенко по 12-балльной шкале

ТОП 3

Политика

Вчера, 14:00

img
Разберем на запчасти. Уволенный Зеленским чиновник заявил об угрозах
43525
Политика

Вчера, 07:00

img
Кто нанес «смертельный удар» Порошенко: главное из интервью Коломойского
30428
Политика

Вчера, 07:58

img
Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ
19764