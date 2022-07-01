Нардеп Лубинец назначен уполномоченным Верховной Рады по правам человека 1 июля, 13:09 Дмитро Лубінець via Facebook

В пятницу, 1 июля, парламент поддержал назначение народного депутата Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Желизняк в Telegram.

Соответствующее решение было поддержано 250 голосами.



Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил кандидатуру Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена вместо Людмилы Денисовой.

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Дмитрий Лубинец был впервые избран нардепом в 2014 году как представитель Блока Петра Порошенко. В июне 2019 года покинул фракцию БПП, а во время внеочередных выборов в парламент был избран нардепом 9-го созыва как самовыдвиженец по 60 округу в Донецкой области. Лубинец вошел в состав депутатской группы За будущее.

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа. Денисова намерена обжаловать увольнение.



Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность» по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", и добавила, что ее увольнение будет незаконным.



Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.



Позже омбудсмен признала, что передавала в прокуратуру не всю информацию о совершенных россиянами преступлениях. Она сказала, что сообщения о преступлениях оккупантов были, по ее словам, «действительно неудобными», но о российской агрессии говорили и другие правозащитники, а также обычных граждане, которые стали свидетелями или пострадавшими.

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