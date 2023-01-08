Встретятся в Турции. Лубинец анонсировал переговоры с Москальковой через несколько дней 8 января, 15:05 Дмитрий Лубинец (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретится с российской омбудсманом Татьяной Москальковой через несколько дней в Турции.

Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил сам Лубинец в Telegram.



По его словам, главной темой встречи станет возвращение украинских героев и героинь домой.

«Отдельно будем ставить вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированных территориях и не отпускает домой. Планы амбициозны. Ведь мы не знаем, как себя будет вести российская сторона», — написал омбудсман.

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Он добавил, что предварительно есть «положительные сигналы» о готовности россиян рассматривать эти вопросы.

2 января украинский омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что планирует встретиться с российской «коллегой» в этом же месяце. Тогда он сказал, что Россия хочет обсуждать возврат гражданских заложников на отдельной площадке.