ВАКС арестовал одного из фигурантов по делу о взятке экс-заместителю министра развития общин

24 января, 18:48
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НАБУ задержало замминистра в момент получения взятки в размере $400 тысяч (Фото:пресс-служба НАБУ)

НАБУ задержало замминистра в момент получения взятки в размере $400 тысяч (Фото:пресс-служба НАБУ)

Высший антикоррупционный суд назначил одному из фигурантов дела о взятке бывшему заместителю министра развития общин меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 805 200 гривен залога.

Об этом сообщает ВАКС в Facebook.

«Во вторник, 24 января, следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю Министра развития общин меры пресечения в размере содержания под стражей с альтернативой внесения залога», — говорится в сообщении.

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По данным УП, речь идет о Романе Китнере.

21 января НАБУ задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в момент получения взятки в размере $400 тысяч в качестве так называемого «отката» при закупке генераторов.

В НАБУ и САП заявляют, что он входил в «организованную преступную группировку». Досудебное расследование продолжается.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   ВАКС Василий Лозинский

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