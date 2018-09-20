О собственных ошибках, душе Путина и условиях завершения войны. Что заявил Порошенко в обращении к Раде

В четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным обращением к парламенту - последним в своей президентской каденции, как напомнил сам глава государства.

Выступая в Верховной Раде, Порошенко затронул в своей речи основные внешнеполитические риски Украины, президентские выборы 2019 года, темы российской агрессии в Украине и борьбы украинской церкви за автокефальный статус, а также многие другие.

НВ приводит главные тезисы, озвученные президентом.

О главных неудачах последних лет

В первой части своей речи Порошенко заявил, что "хотел бы подчеркнуть, чем справедливо недовольна большая часть общества".

"Не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны. В результате агрессии потеряно 20% промышленного потенциала страны. Это, конечно, спровоцировало эффект домино для всей украинской экономики. Вместе с агрессивным закрытием Россией своего рынка для украинских товаров - это привело к глубокому социальному кризису [...] Большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно - и по регионам, и по социальным, и по возрастным группам", - признал президент.

Смелые эксперименты в этой сфере [кадровой] оказались недостаточно эффективными

Он также отметил, что, несмотря на создание новых органов антикоррупционной инфраструктуры, "коэффициент их полезного действия" является неудовлетворительным, а претензии со стороны общественности на эту тему "абсолютно оправданы".

Среди других серьезных проблем последних лет Порошенко назвал масштаб эмиграции из Украины, просчеты власти в кадровой политике, а также признал, что "смелые эксперименты в этой сфере [кадровой] оказались недостаточно эффективными".

"Темпы реформ совсем не такие, как та скорость, которую мы проектировали на старте. Проблемы оказались более глубокими, сопротивление - более сильным, решения - более сложными", - подытожил Порошенко.

О Путине и России

По словам Порошенко, "глубоко ошибается тот, кто думает, будто российская агрессия автоматически обеспечивает нам [Украине] автоматическую поддержку Запада".

"Это не так. И за поддержку надо ежедневно бороться", - подчеркнул президент, добавив, что официальный Киев намерен и в дальнейшем жестко придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины" в международной политике.

"Предложения его [данный принцип] нарушить и договориться у нас за спиной время от времени фактически всплывают каждый месяц и тут же нами гасятся", - сказал Порошенко.

Фото пресс-службы президента

Он также считает, что российская агрессия в Украине стала следствием недооценки странами Запада угроз со стороны РФ.

"Проигнорированы были все важные сигналы: и провокация на Тузле, и откровенно агрессивное выступление российского президента на Мюнхенском форуме в 2007 году, где он в принципе всех обо всем предупреждал, и нападение в 2008-м России на Грузию, и первая реакция на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой. Но даже теперь - после тысяч спровоцированных Россией жертв на Донбассе, после трагедии MH17, после Сирии, после Солсбери - на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу, или еще не знаю куда", - отметил Порошенко.

После жертв на Донбассе, трагедии MH17, Сирии, Солсбери - на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу, или еще не знаю куда

"Мне интересно - а что вы хотите там увидеть, господа? Все же и так у всех на глазах: Россия поддерживает правые и лево-популистские движения, раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы по всему миру, вмешивается в референдумы, как это было в Нидерландах. Таким образом Кремль продвигает свою альтернативную повестку дня, свои альтернативные ценности, надеясь на то, что Западу все сложнее будет держать единую позицию в отношении Москвы", - подытожил президент.

О риске снятия санкций с РФ

Отдельно Порошенко заявил о риске снятия международных санкций с Москвы, чему официальный Киев пытается противостоять.

"Тактическая задача Кремля - ​​снятие санкций в январе следующего года под предлогом якобы невыполнения Украиной Минских договоренностей - я думаю, что мы этот сценарий должны разрушить. Почти убежден, что снятия мы не допустим, однако, знайте, что риск смягчения есть", - подчеркнул Порошенко.

В то же время упорную борьбу России с санкциями президент считает свидетельством их эффективности и действенности. "Ибо рубль падает даже при росте цен на нефть. Ибо российская власть вынуждена повысить пенсионный возраст. Российская власть пошла на повышение НДС. Это и есть цена агрессии", - отметил президент.

В то же время, подчеркнул Порошенко, "чрезвычайно важно, что санкции против Москвы теперь связаны не только с Украиной", но и со вмешательством Москвы в выборы в США и отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Потому что это означает, что приходит абсолютно трезвое понимание того, что Россия - это не только наша проблема. Что она представляет угрозу для всего цивилизованного мира", - сказал президент.

О других внешних угрозах для Украины

Порошенко назвал мировую торговую войну и подъем националистических движений в ЕС среди крупнейших препятствий для Украины на международной арене.

"Нас, конечно, не могут не беспокоить разногласия между ключевыми участниками мировой торговли. Они имеют глобальное измерение и будут влиять на нашу экономику, очевидно, точно не со знаком "плюс", - отметил Порошенко.

"К числу внешних рисков, которые затрудняют наше положение, относятся также и всплеск левого и правого популизма, рост евроскептических настроений, недемократические тенденции в некоторых соседних странах, гибридная атака России на Соединенные Штаты Америки, на Евросоюз, на Украину", - добавил президент.

О миротворческой миссии на Востоке и силовом варианте освобождения Донбасса

Согласование развертывания на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН Порошенко назвал "главным индикатором" реального прогресса в урегулировании конфликта на Востоке. По словам президента, он поднимет эту тему на следующей неделе во время выступления в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.

Конечно, у нас должна быть подобная опция [силовой вариант решения конфликта на Востоке], ибо всякая армия должна быть готова к любым сценариям

"Обязательно на всей территории Украины миссия должна быть развернута, обязательно с ее выходом на российско-украинскую границу. И это позволит создать условия для выполнения части Минских договоренностей, включая вывод российских войск с оккупированной украинской территории. Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает. Такова должна быть наша логика. Вся ответственность за срыв минского процесса точно должна лечь на Россию", - добавил Порошенко.

Однако, по его словам Украина сохраняет за собой право на силовой сценарий освобождения Донбасса. "Конечно, у нас должна быть подобная опция, ибо всякая армия должна быть готова к любым сценариям. Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. И мы это отдельно подчеркнули в недавно принятом законе о реинтеграции Донбасса. Но наша стратегия мира заключается в его достижении политико-дипломатическим путем, потому что именно такой вариант является оптимальным для Украины и отвечает нашим национальным интересам ", - добавил Порошенко.

О Крыме

По словам Порошенко, Украина считает возвращение Крыма единственным возможным вариантом завершения российской агрессии - "включая возмещение нанесенного ущерба и предоставление на этот раз уже действенных гарантий неповторения агрессии".

"Боремся за это в международных судах, и, убежден, победим, как победили в Стокгольме - Газпром должен заплатить нам полностью $4,6 млрд.

"Мы убеждаем весь мир, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины - это поражение. Поражение права и свободы. Это проигрыш демократической Европы и победа авторитарной Азиопы", - добавил Порошенко.

Об условиях мира и компромиссе с Москвой

В то же время Порошенко предостерег от "компромисса с агрессором", назвав мир на российских условиях "красивой и привлекательной оберткой, в которую можно завернуть все, что угодно".

Едваи ли не каждый столб обсели голуби мира. И пусть вас не вводит в заблуждение успокоительное воркотание, потому что в клювах у этих горлиц - семена мира на российских условиях

"Едва не каждый столб обсели голуби мира. Только тень от них, от этих голубей, как от двуглавого [орла]. И пусть вас не вводит в заблуждение успокоительное воркотание, потому что в клювах у этих горлиц - семена мира на российских условиях", - отметил президент.

Он призвал "не забывать, что враг пришел сюда не за Крымом, и враг пришел сюда не за Донбассом, враг пришел за всей Украиной".

"Еще раз подчеркиваю: и "фитиль" войны, и ключи к миру находятся не в Киеве, не в Брюсселе, не в Вашингтоне. Они находятся в Москве. Но мир нам принесет не умиротворение агрессора... И не согласие на условия России. К настоящему и справедливому миру нас приведут только укрепление обороноспособности нашей страны, усиление нашей армии, укрепление дипломатического корпуса и увеличение единства внутри страны. Обеспечить мир и победу должен как крепкий фронт, так и надежный тыл: единство и сплоченность общества в борьбе с врагом", - считает президент.

О церкви и автокефалии

Президент подчеркнул, что процесс предоставления автокефалии Украине "выходит на финишную прямую", сославшись на слова экзархов вселенского патриарха.

"Я не знаю, когда именно примут Томос и когда его привезут в Киев. Но точно уверен: колесо этой истории мы раскрутили так, что повернуть назад его уже никто не сможет, - подчеркнул Порошенко. - Как и велит Священное Писание, мы с вами точно не будем поклоняться чужим богам. И во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство, особенно иностранное государство".

Фото пресс-службы президента

Говоря о сопротивлении России в этом вопросе, президент отметил, что с созданием единой поместной Украинской православной церкви "империя [Россия] теряет один из последних рычагов влияния". По словам Порошенко, "это падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию".

Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в церковной структуре, сохраняющей единство с Русской православной церковью

"Томос - это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Для нас собственная церковь - гарантия духовной свободы. Это залог общественного согласия. Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в церковной структуре, сохраняющей единство с Русской православной церковью. И называть ее так же и будем для того, чтобы облегчить понимание", - добавил президент.

Он также гарантировал защиту священникам и мирянам УПЦ Московского патриархата в Украине, которые присоединятся к автокефальной церкви.

"Государство защитит - и не надо их пугать - права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными создавать единую поместную православную украинскую церковь", - отметил президент.

О выборах-2019

"Призрак авторитаризма", популизм и "угроза реванша", по мнению Порошенко, являются главнейшими угрозами на предстоящих президентских выборов, которые состоятся в марте 2018 года.

"К сожалению, на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. За четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку, потому имеем не приблизительное, а довольно точное представление о планах Кремля", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, "на базе пятой колонны мечтают сформировать мощную пророссийскую оппозицию в новом парламенте, а если повезет, то еще и сделать ее участницей новой коалиции с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию".

Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Хотел бы, чтобы эта история стала уроком не только для меня

"Мы видим, как пятая колонна поднимает голову, пытается собрать вместе различные свои шеренги, пользуясь преимуществами демократии, активизируется в информационном пространстве. Наша задача чрезвычайно сложная - дать им отпор, не нарушая норм европейской демократии", - добавил Порошенко.

Кроме того, он призвал "не разрушать страну популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов и угроз, стоящих перед Украиной". "Ведь большинство из них не имеют простых решений. Не верьте этому", - обратился президент, напомнив о собственном опыте обещаний, которые не оправдались.

"Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Поэтому несколько недель назад я извинился, что подал надежду, которая не сбылась. Конечно, попросил за это прощения, но хотел бы, чтобы эта история стала уроком не только для меня, но и для всех украинских политиков", - подчеркнул он.

Порошенко также пообещал, что "гарантирует свободные, честные и демократические выборы главы государства, нового парламента, органов местного самоуправления так, как они были проведены в 2014-15 годах".

Об "агентах влияния" России и ее интересах в украинских СМИ

По словам главы государства, некоторые телеканалы, газеты и интернет-издания в Украине "стали неприкрытыми рупорами российской пропаганды", а некоторые украинские политики "тиражируют ее фейки", пытаясь снять с агрессора ответственность за войну.

Часть нашего информационного поля так же оккупирована, как часть суверенной территории

"Я разделяю мнение председателя Верховной Рады о том, что в период выборов вопрос информационной безопасности является одним из главных; что часть нашего информационного поля так же оккупирована, как часть суверенной территории", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что в Украине действует сеть российской агентуры, "которая берет под контроль СМИ, плодит "независимые" общественные организации". "Они действительно независимы, но независимы от Украины, однако подконтрольны Кремлю, и раздувают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения", - считает Порошенко.

В связи с этим он поддержал идею законопроекта "о регистрации агентов влияния государства-агрессора - Российской Федерации". "Подчеркиваю, именно государства-агрессора, поэтому такой закон никак не повлияет ни на гражданское общество, ни на масс-медиа, ни на свободу слова", - пояснил свою мысль президент.

О депутатской неприкосновенности

Порошенко заявил, что он "настаивает на безотлагательном голосовании соответствующих изменений в Конституцию" - об отмене депутатской неприкосновенности.

"Максимально упростил вам задачу, уважаемые народные депутаты, предложив ввести эту норму со следующего созыва. Конституционный Суд дал добро. Настал момент истины. Будем честны с народом. Прошу вас, проголосуйте. А если нет, то тогда больше не обещайте этого никогда. Это честно", - обратился он к парламентариям.

О моратории на продажу земли

По словам президента, на данный момент он не видит шансов "на взвешенное решение о создании цивилизованного рынка земли".

В то же время он отметил: "Если кого интересует, как этот тупик вписывается в нашу европейскую стратегию, хотел бы напомнить, что Европейский суд по правам человека признал, что мораторий на свободный рыночный оборот земли нарушает права украинцев".