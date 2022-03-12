Постпред Украины в ООН: Ложью на Совбезе Россия выстрелила себе в ногу

12 марта, 05:22
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Кислица заявил, что Россия может готовить в Украине еще одну операцию под чужим флагом (Фото:UKR Mission to UN/Twitter)

Кислица заявил, что Россия может готовить в Украине еще одну операцию под чужим флагом (Фото:UKR Mission to UN/Twitter)

Ложью на Совбезе ООН, заседание которого было созвано Россией из-за якобы наличия «биолабораторий США в Украине», Кремль выстрелил себе в ногу, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Мы хорошо знаем, что маниакальная одержимость, с которой Путин фантазирует о несуществующем биологическом или химическом оружии, или других угрозах в Украине, очень опасна. Это действительно может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию «под чужим флагом», — отметил дипломат, пишет Укринформ.

Кислица добавил, что документы и карты, изъятые украинскими военными у российских военнопленных, подтверждают подготовку к бомбардировкам жилых домов в мирных городах Украины.

«Созвав это заседание, государство-агрессор снова выстрелило себе в ногу», — заявил он.

Дипломат добавил, что еще более очевидным стал «сумасшедший бред Путина и его муртадов, в том числе российской миссии при ООН».

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Несколько дней назад в российском Минобороны заявили, что при участии украинских лабораторий разрабатывалось распространение особо опасных инфекций из-за перелетных птиц. Россия также попросила провести Совбез ООН из-за «биолабораторий США в Украине».

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

12 марта — 17-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Совбез ООН Война России против Украины

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