«Украинское продолжение отца». Возлюбленная Саакашвили нардеп Ясько сообщила о рождении ребенка в трогательной заметке 1 июня, 20:56 Михеил Саакашвили и Елизавета Ясько (Фото:Лиза Ясько / facebook.com)

Народный депутат Елизавета Ясько, которая находилась в отношениях с заключенным экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, в четверг, 1 июня, объявила о рождении ребенка, и поздравила с Днем защиты детей. Об этом она написала в заметке в Facebook.

Ясько поделилась мыслями о сложности рождения детей в военное время, сказав, что никогда не могла представить, что ее ребенок родится в таких «страшных реалиях для нашей страны».

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«Мы не думаем о лете. Мы думаем о защите наших детей. Детей, которые, к сожалению, не могут иметь безопасность в своем доме из-за полномасштабной агрессии Российской Федерации», — говорится в ее заметке.

Одним из самых больших испытаний она назвала отсутствие отца ребенка, который стал не только «символом любви», но и его «продолжением». Она прямо не назвала имя отца ребенка, однако написала, что его сейчас нет «на свободе и в здравии».

«Мой ребенок — это моя любовь. Для отца наш ребенок — это его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины», — написала она.

Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе отметил, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез.

Адвокаты Саакашвили немедленно обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы обеспечить надлежащее лечение политика.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

7 апреля Саакашвили заявил, что он умирает.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом состоянии Саакашвили и сказал, что его жизнь зависит от этического решения Грузии.