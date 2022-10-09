«Понятно, если бы стирали с земли запад Украины». «Слуга народа» Богуцкая попала в скандал из-за поста о ракетных ударах РФ 9 октября, 18:08 Богуцкая снова попала в скандал (Фото:Liza Bogutskaya / Facebook)

Нардеп от партии Слуга народа Елизавета Богуцкая, которая уже не впервые попадает в публичные скандалы, нарвалась на критику в Сети из-за поста о ракетных ударах РФ по югу и востоку.

Богуцкая 9 октября опубликовала пост в Facebook, где рассуждает о российских ударах по гражданским объектам и жилым домам на востоке и юге Украины, где проходит линия фронта. «Слуга народа» заявила, что не видит логики в том, что Россия убивает людей, которых кремлевские пропагандисты называли «одиннарод», «наши русские», «русскоязычное население».

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«Безумная война. Если подойти со стороны здравого смысла (прости меня, Господи)… Так вот, если все-таки намекнуть на хоть какой-то смысл, то в войне дОлжно убивать врагов. Захватчиков, оккупантов, неприятеля. Но убивать тех, кого ты называешь „одиннарод“, „наших русских“, „русскоязычное население“ — это за пределами здорового понимания», — написала Богуцкая.

Но наибольшее возмущение вызвала часть поста представительницы президентской партии, в которой она начала делить Украину на восток и запад, использовав нарратив российской пропаганды. Богуцкая допустила оправданность ударов страны-агрессора по западу Украины, упомянув о «бандеровцах».

«Ужасная мысль, конечно, но было бы понятно, если б они [россияне] стирали с земли Западную Украину. Типа, боролись бы с „бЕндеровщиной“. Но убивать массово и уничтожать именно Юго-Восток, который у них там считался „малороссией“ — запредельно», — считает нардепка.

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Фото: Liza Bogutskaya / Facebook

Пост вызвал резонанс в Сети. На слова Богуцкой отреагировали ее коллеги из Верховной Рады, а также журналисты и общественные деятели.

«Моя коллега из Слуги народа Лиза Богуцкая написала странный пост. …Ей было бы понятно, если бы стирали с земли западную Украину. Почему, Лиза?» — возмутился нардеп от Европейской солидарности Николай Княжицкий.

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«Какой стыд. Снова делить Украину на сорта, и заявлять, что уничтожение какой-либо ее части Путиным может быть более оправданным. Сообщение не какого-то неизвестного пользователя Фейсбука, а депутата парламента, да еще и от властного большинства», — высказался о посте Богуцкой нардеп от ЕС Владимир Вятрович.

«Лиза, ну что это за испанский стыд!!! …И что за раздел снова на запад и на восток. Лиза, убери это дерьмо плиз», — написал однопартиец Богуцкой Игорь Фрис в комментариях под ее постом.

Сопредседатель фракции Евросолидарность Ирина Геращенко публично обратилась к руководству Верховной Рады, СБУ, прокуратуре и нардепам от Слуги народа с требованием отреагировать на слова Богуцкой.

«Здесь не мифические боты, а конкретный народный депутат Украины от президентской партии, которая раньше позволяла себе расистские высказывания, снова делит Украину. На „бендеровщину“ и „юго-восток“, некую „малороссию“. В ее высказываниях — разжигание вражды и пренебрежение к унитарности Украины, фактически призыв к расколу. „Слуга народа“ откровенничает, что убийство украинцев в определенных регионах ей было бы понятно, фактически оправдывая агрессию РФ против Украины и бомбардировку по географическому, региональному признаку. Это сегрегация украинцев», — написала Геращенко.

«Выражаю свое возмущение низкими словами депутата и жду публичной реакции руководства ВР, которое очень любит поучать оппозицию, коллег депутата по партии и СБУ», — добавила нардеп от ЕС.

В комментариях Богуцкая объяснила, что пишет о «паралогии их [россиян] мышления» и не делит Украину на Запад и Восток. Она выразила сожаление по поводу того, что не все поняли сути написанного.

«Кто-то просто прочитал не то, что я написала. Не понял контекста. А дальше дело техники: выделить один абзац и тиражировать его как зраду», — добавила нардеп.

Фото: Liza Bogutskaya / Facebook

Фото: Liza Bogutskaya / Facebook

Председатель Независимого медийного совета Отар Довженко считает, что нардеп сделала достаточно очевидный вывод относительно непоследовательности российской пропаганды. Медийный эксперт выразил мнение, что нужно бороться не против нардепа Богуцкой, а против безудержного желания многих украинцев доказывать россиянам, что те непоследовательны.



«Мне несимпатична эта „Лиза Богуцкая“, но то, что она написала — просто одна из огромной кучи попыток поймать российскую идеологию/пропаганду на непоследовательности. Этим разными способами занимается куча наших журналистов, аналитиков, блогеров, политиков или просто людей, которые могут писать в соцсетях», — пишет Довженко.

«Мнение, что россияне уничтожают сейчас именно те территории Украины, которые сами называют „русскими“, и убивают в основном русскоязычных мирных жителей, которых якобы освобождают и защищают, я видел разными словами сформулированное десятки раз. Оно достаточно очевидно. Дополнить эту мысль суждением, что „логичнее“ для россиян было бы уничтожать западные области, где сконцентрированы ненавистные им „бандеровцы“, тоже нетрудно. Или таким образом „Лиза“ поделила украинцев на сорта? Ну, очевидно, что она просто неумело деконструировала российскую пропаганду. Наверное, ее поразило это осознание, потому что она человек недалекий. Ну, бывает», — добавил он.

Россияне не верят в свою пропаганду, а просто соглашаются с ней, потому что им это выгодно, подытожил аналитик.

Он также отметил, что было бы лучше, если бы украинские народные избранники перешли на ведение своих публичных страниц в соцсетях на украинском языке.

Пока официальной реакции на скандальный пост Богуцкой от руководства фракции и партии Слуга народа нет.

Это уже не первый скандал со «слугой» Лизой Богуцкой. К примеру во время пандемии коронавируса нардеп заявила, что не будет вакцинироваться даже за 50 тысяч долларов, а также посещала Верховную Раду в вязаной маске с большими дырами.

Елизавета Богуцкая была избрана народным депутатом IX созыва от партии Слуга народа. В Верховной Раде она входит в комитет по гуманитарной и информационной политике.

