Выборы в Раду: Литвин заявил, что ЦИК отказала в регистрации его «двойнику» Сегодня, 17:18 161 Цей матеріал також доступний українською НВ Владимир Литвин НВ

Народный депутат Владимир Литвин заявил, что ЦИК отказала в регистрации не ему, а его «двойнику».

Об этом политик сообщил в Facebook.

«Обнародованная в СМИ информация о том, что ЦИК отказала мне в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины, не соответствует действительности. На самом деле решение ЦИК об отказе в регистрации касалось моего двойника «, — отметил Литвин.

Напомним, что ранее ЦИК сообщила, что 24 июня отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины видеоблоггеру Анатолию Шарию, включенному в избирательный список Партии Шария, а также кандидату-самовыдвиженцу Литвину В.М.

Досрочные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.