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Выборы в Раду: Литвин заявил, что ЦИК отказала в регистрации его «двойнику»

Сегодня, 17:18
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Выборы в Раду: Литвин заявил, что ЦИК отказала в регистрации его «двойнику» - фото

НВ

Владимир Литвин

Народный депутат Владимир Литвин заявил, что ЦИК отказала в регистрации не ему, а его «двойнику».

Об этом политик сообщил в Facebook.

«Обнародованная в СМИ информация о том, что ЦИК отказала мне в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины, не соответствует действительности. На самом деле решение ЦИК об отказе в регистрации касалось моего двойника «, — отметил Литвин.

Напомним, что ранее ЦИК сообщила, что 24 июня отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины видеоблоггеру Анатолию Шарию, включенному в избирательный список Партии Шария, а также кандидату-самовыдвиженцу Литвину В.М.

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Досрочные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Теги:   Досрочные выборы в ВР ЦИК Украины Владимир Литвин

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