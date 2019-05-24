Литвин: За два года партии в Раде «отвалили» себе из бюджета 1,2 млрд гривен, как с ними соперничать на выборах? Сегодня, 14:39 413 Цей матеріал також доступний українською Володимир Литвин via Facebook Володимир Литвин via Facebook

Народный депутат и лидер Народной партии Владимир Литвин заявил, что за последние два года партии, представленные в Верховной Раде, выделили из госбюджета для фондов своих политсил 1,2 миллиарда гривен.

Согласно информации, озвученной нардепом в интервью Радио НВ, Народная партия не будет принимать участие в парламентских выборах 2019 года.

«Чтобы стартовать на выборах, нужно где-то от 25−30 миллионов долларов <...> Как может Народная партия, которую я представляю, соперничать, скажем, с теми партиями, которые сегодня в Верховной Раде, если они себе за два года из государственного бюджета отвалили 1 миллиард 200 миллионов гривен на свое финансирование?» — заявил Литвин.

В эфире радиостанции нардеп озвучил шуточное высказывание, что его политической силе «не досталось» олигарха для финансирования собственной партии.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.