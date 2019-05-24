Виктор Пинзеник
Идем к полному народовластию?
Сергей Фурса
Как инвесторов Богданом напугали
Виталий Сыч
Жестко зашел. Что я думаю о первых указах Зеленского
Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Литвин: За два года партии в Раде «отвалили» себе из бюджета 1,2 млрд гривен, как с ними соперничать на выборах?

Сегодня, 14:39
413
Цей матеріал також доступний українською
Литвин: За два года партии в Раде «отвалили» себе из бюджета 1,2 млрд гривен, как с ними соперничать на выборах? - фото

Володимир Литвин via Facebook

Народный депутат и лидер Народной партии Владимир Литвин заявил, что за последние два года партии, представленные в Верховной Раде, выделили из госбюджета для фондов своих политсил 1,2 миллиарда гривен.

Согласно информации, озвученной нардепом в интервью Радио НВ, Народная партия не будет принимать участие в парламентских выборах 2019 года.

«Чтобы стартовать на выборах, нужно где-то от 25−30 миллионов долларов <...> Как может Народная партия, которую я представляю, соперничать, скажем, с теми партиями, которые сегодня в Верховной Раде, если они себе за два года из государственного бюджета отвалили 1 миллиард 200 миллионов гривен на свое финансирование?» — заявил Литвин.

В эфире радиостанции нардеп озвучил шуточное высказывание, что его политической силе «не досталось» олигарха для финансирования собственной партии.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Теги:   Радио НВ Парламентские выборы Владимир Литвин

Спецтема   Эксклюзивы НВ Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 21:51

img
Сенат США предложил увеличить оборонную помощь Украине до $ 300 млн
События

Сегодня, 12:32

img
Реформа экстренной медицинской помощи: что изменится в ближайшие пять лет
Бокс

Сегодня, 03:20

img
Ломаченко отстоял статус лучшего бойца мира независимо от весовой категории по версии «Библии бокса»

ТОП 3

Политика

22 мая, 19:29

img
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах
31662
Политика

Сегодня, 07:00

img
Кто нанес «смертельный удар» Порошенко: главное из интервью Коломойского
19348
Политика

Сегодня, 07:58

img
Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ
18028