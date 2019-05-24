Литвин: Лидеры политсил могут вступить в сговор с Зеленским, чтобы провести свои партии в Раду
Лидеры украинских политических сил могут вступить в сговор с президентом Владимиром Зеленским, чтобы провести свои партии в Верховную Раду, заявил народный депутат, экс-глава Верховной Рады Владимир Литвин.
«Я не исключаю того, что могут быть попытки достижения очередного политического сговора, для того чтобы облегчить возможность для отдельных политических лидеров завести в Верховную Раду Украины свою команду», — сказал он в интервью Радио НВ.
Комментируя президентский законопроект, предусматривающий пропорциональную систему выборов с закрытыми списками, Литвин заявил, что «первая такая политическая договоренность, которая выглядит, скорее, как сговор, провалилась, поскольку лидеры депутатских фракций и групп в первую очередь думали о себе и своем близком окружении, когда договаривались с президентом Зеленским».
Напомним, президентский законопроект, не включенный Верховной Радой в повестку дня, о внесении изменений в избирательную систему предусматривал пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.