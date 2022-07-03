На окраинах Лисичанска идут бои, говорить о контроле РФ нельзя — Зеленский
На окраинах Лисичанска продолжаются ожесточенные бои (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)
Президент Владимир Зеленский заявил, что на окраинах Лисичанска в воскресенье, 3 июля, идут бои, говорить о полном захвате города российскими оккупанта нельзя. Об этом сообщает Суспільне.
Во время совместного брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом глава государства сказал, что ситуация вокруг Лисичанска крайне сложная и опасная:
«Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет, и это правда, это наше слабое место».
Зеленский подчеркнул, что правительство и ВСУ делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия, которое даст защитникам Украины возможность огневого преимущества и позволит больше давить на войска оккупантов на Лисичанском направлении.
«Есть риски, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ситуация ежедневно может меняться. У нас так было во многих городках, к сожалению, местах, которые уже были полностью разрушены: такие места, которые вы знаете, передавались, извините за такое сравнение. Передавались с одной стороны другой ежедневно», — добавил президент.
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