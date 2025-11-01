Служба безопасности Украины до сих пор не лишила бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова доступа к государственной тайне. Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения сообщил его адвокат Александр Лысак, пишет Слідство.Інфо .

«Он как городской голова с 2014 года имеет доступ к государственной тайне. По закону проверку осуществляет СБУ. Знаете, какой ответ я получил буквально три дня назад? Его доступ к государственной тайне не прекращен. То есть на сегодня он продолжает иметь доступ к секретным материалам», — сказал Лысак.

По словам адвоката, если СБУ имела сведения о другом гражданстве Труханова, служба должна была бы прекратить его доступ к секретным документам.

Лысак также сообщил, что сделал адвокатский запрос относительно указа президента Владимира Зеленского о прекращении гражданства Труханова, но пока не получил ответа.

«На сегодня ответа нет — информация закрыта. Такие указы не обнародуются, поэтому мы даже не знаем, был ли один документ на нескольких человек, или отдельные указы. Я не могу ничего обжаловать, пока не вижу самого указа», — пояснил адвокат.

31 октября Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязали носить электронный браслет.

Инфографика: NV

Лишение Труханова гражданства — что известно

13 октября Труханов заявил, что на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

14 октября СБУ сообщила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины.

Сам Труханов заявил, что планирует обращаться в суд. Также он сказал, что будет оставаться на должности, пока его не отстранит городской совет.

15 октября Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (МВА).

В тот же день журналист-расследователь Христо Грозев написал, что считает, что российский паспорт Труханова является подделкой и якобы был использован Россией для дискредитации мэра.

Источники NV сообщили, что Труханов имел по меньшей мере три внутренних паспорта РФ. Об этом свидетельствуют соответствующие копии документов.

16 октября Одесский городской совет сообщил, что обязанности мэра вместо Труханова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль.