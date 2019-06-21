Министра образования Гриневич не пустили в одну из школ во Львове Сегодня, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Лилия Гриневич/Facebook По словам Гриневич, чиновница из управления образования требовала получить разрешение мэра Львова Лилия Гриневич/Facebook

Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что ее не пустили в одну из школ во Львове.

У себя в Facebook Гриневич написала, что чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы.



Особенно министра возмущает тот факт, что это школа, где она работала учителем биологии.

«Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита это будет неудобно», — утверждает Гриневич.