Мустафа Найем
Почему я не иду на выборы в новый парламент
Светлана Ройз
Самый сложный опыт. Как пережить смерть близких
Эми Магуайр
Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше?
Наталия Шмигельская
Сильная и счастливая. Как найти баланс между работой и семьей
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Министра образования Гриневич не пустили в одну из школ во Львове

Сегодня, 12:00
Цей матеріал також доступний українською
Министра образования Гриневич не пустили в одну из школ во Львове - фото

Лилия Гриневич/Facebook

По словам Гриневич, чиновница из управления образования требовала получить разрешение мэра Львова

Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что ее не пустили в одну из школ во Львове.

У себя в Facebook Гриневич написала, что чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы.

Особенно министра возмущает тот факт, что это школа, где она работала учителем биологии.

«Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита это будет неудобно», — утверждает Гриневич.

Читайте также:
 Жить в XXI веке. Лилия Гриневич – о будущем украинского образования, языковом конфликте с Венгрией и зарплатах учителей

Теги:   Львов Лилия Гриневич

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 19:12

img
Гончаренко, пародируя Зеленского, заявил, что идет в Раду по мажоритарке — видео
Геополитика

Сегодня, 12:15

img
Reuters: Трамп предупредил Иран о скором ударе США
События

Вчера, 18:38

img
Расстрел на Институтской: суд арестовал участок до завершения следственных экспериментов

ТОП 3

Политика

Вчера, 08:41

img
ЗеИтоги. Чем запомнился первый месяц президентства Владимира Зеленского
17428
Политика

Вчера, 13:45

img
Сотрудников сократят. Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП — указ
16106
Политика

Вчера, 16:04

img
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады — СМИ
12102

Новости Одессы

img
Как на севере области Кодыма-фест проходил (видео)
img
Крупный пожар под Одессой: горела сухая трава
img
Два бывших общежития в Малиновском районе модернизировали по программе «Теплый дом» (политика)