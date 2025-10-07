Юрий Касьянов считает, что для присоединения его роты к другому подразделению нужно решение Владимира Зеленского (Фото: Юрий Касьянов via Facebook)

Майор ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил в интервью Radio NV, что его роту, которая была недавно ликвидирована, готовы включить в свой состав ряд бригад и других структур, но для этого нужно решение президента Украины Владимира Зеленского.

«Сейчас есть примерно более 20 бригад и структур, которые готовы нас взять к себе — и в структурах СБС, и не только. Есть разные бригады, не буду их называть, чтобы не подставлять людей. Мы готовы дальше работать. Нужно просто решение президента. Я ожидаю этого решения постоянно. Я слушаю новости и пытаюсь услышать, что президент принял такое решение, вмешался в ситуацию, позорную ситуацию, когда эффективное боевое подразделение просто ликвидируют», — заявил Касьянов в эфире Radio NV.

На вопрос о том, почему он считает, что это решение должен принимать именно Владимир Зеленский, специалист по аэроразведке ответил:

«Во-первых, мне так говорят люди, к которым я обращаюсь. Вы правильно говорите, что есть Генштаб, есть Минобороны, мы в ГПСУ, а ГПСУ подчиняется МВД, есть МВД, есть все звенья, которые должны работать. Но насколько я знаю, есть люди, которые считают, что я занимаюсь политикой, и это политическое решение. Есть люди, которые, возможно, обиделись на меня, они выше нас находятся, это больше такое высокое звено, и они не дают добро на это перемещение. В этом только вопрос».

Заявление Касьянова о ликвидации его роты беспилотных комплексов и реакция на него

3 октября Касьянов заявил, что его рота ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины была ликвидирована по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов отметил, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«Я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил он.

5 октября Юрий Касьянов сообщил, что собирается выйти на Майдан, чтобы быть услышанным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что находится на связи с Касьяновым и продолжается поиск решения конфликта.

«Вы не втянете меня в публичный ср*ч вокруг пограничного отряда Касьянова. Прошу не увлажняться „черноротым“, а вменяемых людей прошу услышать: все не просто или черно-бело», — подчеркнул Мадяр.

Он добавил, что ему есть что сказать, но не публично, и отметил, что для того, чтобы разобраться, нужно время.

Он также заверил, что «большая часть ответа на вопрос от общества относительно возможного перехода группы Касьянова в СБС зависит именно от него лично, от реальных возможностей его самолета и готовности его команды реально работать».

6 октября представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что расформирование подразделения Касьянова состоялось из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

«Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления», — заявил он.

По словам Демченко, подразделение, о котором говорит Касьянов, введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года.

Штатная численность подразделения сначала составляла более 40 военнослужащих. Позже штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих.

Демченко уточнил, что в течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов. Средняя стоимость которых составляет 252 тысячи гривен.

«В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. Во время взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены», — отметил Демченко.

Он заявил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.