«Никто никого не ликвидировал»: Малюк о новом законе о НАБУ и САП

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировали принятый парламентом законопроект № 12414, который расширяет полномочия генпрокурора и частично меняет порядок доступа к уголовным производствам НАБУ и САП.

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Глава СБУ подчеркнул, что новый закон не предусматривает ликвидации антикоррупционных органов: «Мы живем в правовом государстве. Основной закон — Конституция. Никто никого не ликвидировал. Это — решение народных депутатов, и именно к ним должны быть вопросы по содержанию изменений».

По мнению Малюка, закон должен обеспечить баланс ветвей власти и не допустить «монополизации» антикоррупционной системы. «Это усиление системы сдержек и противовесов. Никто не хочет, чтобы любой орган превратился в монстра», — подчеркнул он.

В то же время он добавил, что уважает независимость НАБУ и САП и ожидает, что новое регулирование будет способствовать их эффективности: «Порядочные прокуроры будут в восторге, если получат поддержку со стороны опытных коллег».

Генпрокурор Руслан Кравченко заверил, что новый законопроект не лишает НАБУ или САП независимости, а лишь формализует доступ Офиса генпрокурора к материалам. «Мы — одна команда. Они работают по своим делам, мы — по своим. И вместе помогаем друг другу», — отметил он.

Кравченко подчеркнул, что не намерен вмешиваться в резонансные дела, которые расследуют антикоррупционные органы, и не собирается нарушать их процессуальную автономию.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП, и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.