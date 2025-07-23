Член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV заявил, что объединение Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности содержит коррупционные риски.

«Мы получаем огромного монстра, который в одном лице является заказчиком, производителем, получателем и контролем военной продукции. Это может и, скорее всего, скажется на эффективности, создаст дополнительные коррупционные риски. Я не сторонник охоты на ведьм. Я, в отличие от большого количества энергичных персонажей, не ищу коррупцию везде, даже там, где ее нет. Но для коррупционного риска, объективно, создается питательная почва, и это опасно», — заявил Рахманин в эфире Radio NV.

21 июля правительство ликвидировало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, его функции возложили на Минобороны. 17 июля Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля, который ранее был премьер-министром, министром обороны.

