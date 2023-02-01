Александр Лиев написал заявление на увольнение

1 февраля, 16:47
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Александр Лиев (Фото:Александр Лиев / Facebook)

Александр Лиев (Фото:Александр Лиев / Facebook)

Александр Лиев написал заявление на увольнение с должности временно исполняющего обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

Эту информацию Лиев подтвердил в интервью Цензор.нет.

Он уточнил, что написал заявление об увольнении в среду, 1 февраля.

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«Я вчера написал ему (министру обороны Алексею Резникову — ред.) сообщение, в котором попросил принять мою отставку и сегодня написал заявление», — рассказал Лиев.

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Резников пока не рассматривал заявление, поскольку находится в командировке.

Вокруг Александра Лиева, одного из чиновников Министерства обороны Украины, разворачивается публичная дискуссия — из-за скандальных пророссийских взглядов и активности Лиева предыдущих лет, о чем напомнил Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции.

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Незадолго до нелегитимного «референдума» в Крыму весной 2014 года Лиев, на тот момент министр курортов и туризма на полуострове, призывал «услышать Крым», а осенью 2013 года демонстрировал орден от Российского императорского дома (потомков Романовых, ныне живущих в эмиграции).

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Министерство обороны Украины Увольнение Александр Алиев Алексей Резников Война России против Украины

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