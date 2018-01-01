Лидеры пяти фракций и групп в Раде игнорируют работу в комитетах – КИУ Сегодня, 12:53 25 Цей матеріал також доступний українською В КИУ назвали низкое качество законодательной работы Рады одной из проблем нынешнего созыва

Лидеры пяти фракций и групп Верховной Рады игнорируют заседания парламентских комитетов, членами которых они являются, сообщили в Комитете избирателей Украины.

По данным активистов, за четыре года работы они не посетили и половины заседаний.

Юлия Тимошенко присутствовала лишь на 9% заседаний Комитета, Вадим Новинский - 18%, Виктор Бондарь - 19%, Ярослав Москаленко - 23%, Виталий Хомутынник - 31%, Олег Ляшко - 35%, Олег Березюк - 71%, Артур Герасимов - 81%, Максим Бурбак - 94%.

Лидер Батькивщины Тимошенко посетила 4 из 45 заседаний Комитета по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений. В комитете сообщили, что заседание было пропущено только по уважительным причинам. В частности, из-за участия в других мероприятиях.

Глава Оппозиционного блока Новинский принял участие в 14 из 80 заседаний Комитета по вопросам культуры и духовности, сопредседателя группы Возрождение Виктор Бондарь - в 25 из 135 заседаний Комитета по вопросам регламента, Виталий Хомутынник - в 29 из 95 заседаний Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. В ответах на запросы не было указано, что заседание пропущен по уважительным причинам.

Глава группы Воля Народа Ярослав Москаленко был зарегистрирован на 19 из 82 заседаний Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, лидер РПЛ Олег Ляшко - на 33 из 95 заседаний Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Глава Самопомочи Олег Березюк присутствовал на 72 из 102 заседаний Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, председатель БПП Артур Герасимов - на 97 из 120 заседаний Комитета нацбезопасности и обороны.

Самые высокие показатели посещения заседаний у главы фракции Народный фронт Максима Бурбака. Он присутствовал на 79 из 84 заседаний Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

В КИУ подчеркнули, что руководители фракций и групп в основном работают в парламенте "как медийные лица и организаторы работы своих партий и фракций".

"Как результат - мы получаем низкое качество законодательной работы, что является хронической проблемой этого созыва", - резюмировали в организации.