Лидеры стран нормандской четверки в ближайшие месяцы обсудят перспективы Минских соглашений

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Стороны приветствуют возобновление с 30 марта 2018 года режима прекращения огня на Донбассе
Фото: пресс-служба президента Украины

Стороны приветствуют возобновление с 30 марта 2018 года режима прекращения огня на Донбассе

Лидеры  Украины Петр Порошенко, Германии Ангела Меркель, Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин рассмотрят пути ускорения имплементации Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко в четверг, 29 марта.

"Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают свою преданность имплементации Минских договоренностей во всех их измерениях (безопасностном, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Они рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Также стороны приветствуют возобновление с 30 марта 2018 года режима прекращения огня на линии столкновения на Донбассе в связи с пасхальными праздниками.

Главы государств также призвали приложить больше усилий для освобождения украинских граждан, которых незаконно удерживают в ОРДЛО по формуле "всех на всех".

Нормандская четверка или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

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