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Спецтема: Выборы президента Украины

Лидера Компартии Украины Симоненко отказались регистрировать кандидатом в президенты

Сегодня, 13:35
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Вадим Чуприна/Википедия

Симоненко выдвинут кандидатом в президенты от партии, устав которой не соответствует законодательству Украины

Центральная избирательная комиссия Украины отказала лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко и лидеру партии Розумна сила Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие решения были приняты на заседании ЦИК в субботу, 2 февраля.

Комиссия установила, что Симоненко выдвинут кандидатом в президенты от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

Кроме того, ЦИК указала, что предоставленная Симоненко анкета кандидата не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение 10 последних перед днём выборов лет.

По Соловьеву Комиссия установила несоответствие анкеты, поданной им, форме анкеты кандидата на пост президента Украины, утвержденной постановлением комиссии.

Кроме того, в предвыборной программе Соловьева обнаружены положения, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги:   ЦИК Украины Петр Симоненко

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