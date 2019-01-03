Лидер Аграрной партии подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сегодня, 22:25 960 Цей матеріал також доступний українською Виталий Скоцик Виталий Скоцик/Facebook

Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Об этом политик сообщил в Facebook.

По его словам, после регистрации и получения удостоверения кандидата за пять дней его команда начнет агитационную работу.

Ранее сообщалось, что народный депутат Сергей Каплин официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины от Социал-демократической партии.

Предвыборная кампания стартовала 31 декабря 2018. Кандидаты могут регистрироваться в ЦИК до 3 февраля, а объявить имена претендентов на пост президента должны до 13 февраля. Президентские выборы запланированы на 31 марта.