Лидер Аграрной партии подал документы для регистрации кандидатом в президенты
Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины.
Об этом политик сообщил в Facebook.
По его словам, после регистрации и получения удостоверения кандидата за пять дней его команда начнет агитационную работу.
Ранее сообщалось, что народный депутат Сергей Каплин официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины от Социал-демократической партии.
Предвыборная кампания стартовала 31 декабря 2018. Кандидаты могут регистрироваться в ЦИК до 3 февраля, а объявить имена претендентов на пост президента должны до 13 февраля. Президентские выборы запланированы на 31 марта.