«Семейные обстоятельства». Левочкина решила сложить депутатские полномочия 30 ноября, 17:46 Юлия Левочкина (Фото:twitter.com/oppo_platform)

Нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом в среду, 30 ноября, сообщила пресс-служба ОПЗЖ в Telegram.

По ее словам, решение было принято в связи с семейными обстоятельствами.

«Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде Украины и Парламентской Ассамблее Совета Европы, с которыми имела честь работать в течение пятнадцати лет», — сказала она.

Видео дня

В четверг, 3 ноября, Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича от бывшей ОПЗЖ и Игоря Васильковского из Слуги народа.