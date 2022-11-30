«Семейные обстоятельства». Левочкина решила сложить депутатские полномочия
Юлия Левочкина (Фото:twitter.com/oppo_platform)
Нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий.
Об этом в среду, 30 ноября, сообщила пресс-служба ОПЗЖ в Telegram.
По ее словам, решение было принято в связи с семейными обстоятельствами.
«Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде Украины и Парламентской Ассамблее Совета Европы, с которыми имела честь работать в течение пятнадцати лет», — сказала она.
В четверг, 3 ноября, Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича от бывшей ОПЗЖ и Игоря Васильковского из Слуги народа.