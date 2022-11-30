«Семейные обстоятельства». Левочкина решила сложить депутатские полномочия

30 ноября, 17:46
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Юлия Левочкина (Фото:twitter.com/oppo_platform)

Юлия Левочкина (Фото:twitter.com/oppo_platform)

Нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом в среду, 30 ноября, сообщила пресс-служба ОПЗЖ в Telegram.

По ее словам, решение было принято в связи с семейными обстоятельствами.

«Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде Украины и Парламентской Ассамблее Совета Европы, с которыми имела честь работать в течение пятнадцати лет», — сказала она.

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В четверг, 3 ноября, Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича от бывшей ОПЗЖ и Игоря Васильковского из Слуги народа.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Верховная Рада Оппозиционная платформа - За жизнь

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