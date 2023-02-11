Левочкина предлагают исключить из комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны

11 февраля, 20:53
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Нардеп Сергей Левочкин (Фото:Wikipedia.org)

Нардеп Сергей Левочкин (Фото:Wikipedia.org)

Народный депутат от бывшей фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Сергея Левочкина хотят исключить из комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщила нардепка от фракции Слуга народа Марьяна Безугла в интервью изданию Украинская правда .

По ее словам, нардеп Левочкин не посещает заседание соответствующего комитета.

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«Левочкин является членом нашего комитета, но у него нет допуска и доступа ( к гостайне — ред.). Оффлайн его не было ни на одном заседании, возможно, подключался на какие-либо из онлайн заседаний, где мы рассматриваем открытые законопроекты. Тем не менее, я считаю, что это не приемлемо, и сейчас мы готовим в определенной степени такое решение относительно того, чтобы даже формально он не был членом нашего комитета», — подчеркнула Безугла.

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После прекращения существования фракции ОПЗЖ в парламенте, нардеп присоединился к новой депутатской группе Платформа за жизнь и мир, которую возглавил Юрий Бойко.

Левочкин еще до начала полномасштабного российского вторжения РФ в Украину уехал во Францию.

В июле 2022 года он впервые с 24 февраля приехал в Украину и пробыл в стране неделю, сообщают журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях .

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Верховная Рада Сергей Левочкин ОПЗЖ Марьяна Безугла

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