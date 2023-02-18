Тянется к молодежи и спорту. Нардеп Левочкин попросил исключить его из комитета по нацбезопасности Рады 18 февраля, 04:43 Сергей Левочкин хочет покинуть комитет (Фото:onikiy85/Twitter)

Народный депутат из группы Платформа за жизнь и мир Сергей Левочкин обратился к главе парламента с просьбой освободить его от обязанностей члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.



Нардеп просит согласовать перевод его в комитет молодежи и спорта, сообщает Украинская правда.

Глава депутатской группы Платформа за жизнь и мир Юрий Бойко подтвердил, что согласовал такое заявление Левочкина.

Видео дня

Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьянна Безуглая также подтвердила, что Левочкин сообщил членам комитета о том, что направил соответствующее обращение.

Ранее нардепка от фракции Слуга народа Марьяна Безуглая заявила, что народного депутата от бывшей фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Сергея Левочкина хотят исключить из комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

После прекращения существования фракции ОПЗЖ в парламенте, нардеп присоединился к новой депутатской группе Платформа за жизнь и мир, которую возглавил Юрий Бойко.

Левочкин еще до начала полномасштабного российского вторжения РФ в Украину уехал во Францию.

В июле 2022 года он впервые с 24 февраля приехал в Украину и пробыл в стране неделю, сообщают журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях.