Левочкин назвал «бессмысленной» инициативу нардепа Безуглой об исключении его из комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны 12 февраля, 20:35 Сергей Левочкин (Фото:Пресс-служба ОПЗЖ)

Нардеп группы Платформа за жизнь и мир и один из бывших лидеров ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Сергей Левочкин назвал «бессмысленной» инициативу парламентариев исключить его из состава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Об этом говорится в комментарии прессслужбы Левочкина, предоставленном Украинской правде.

«Народный депутат поддерживает все решения комитета, которые без исключения направлены на усиление обороноспособности Украины, и поэтому считает инициативу ["слуги народа» и заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны] Марьяны Безуглой бессмысленной", — говорится в заявлении Левочкина.

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Пресс-служба нардепа добавляет, что «Сергей Левочкин относится с уважением и благодарностью за совместную работу ко всем без исключения коллегам по комитету».

Там также уверяют, что Левочкин не участвует в рассмотрении комитетом вопросов, связанных с государственной тайной или носящих закрытый характер, поскольку после избрания нардепом и согласно законодательству он «принял решение не быть носителем государственной тайны и не оформлять соответствующий допуск».

Ранее нардеп от Слуги народа и заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что вместе с коллегами рассматривает возможность исключить нардепа Сергея Левочкина из состава оборонного комитета Рады.

По словам Безуглой, Левочкин не посещает заседание комитета и не имеет допуска к гостайне. Впрочем, даже его формальное членство в комитете она считает неприемлемым.

Где находится Левочкин после начала полномасштабной войны

Сергей Левочкин — один из лидеров ныне запрещенной пророссийской партии Оппозиционная платформа (ОПЗЖ). После того, как Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) приостановила деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде, Левочкин и несколько других бывших членов этой пророссийской партии создали новое депутатское объединение — Платформа за жизнь и мир — и сохранили за собой депутатские мандаты.

По данным Схем, Левочкин еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину вместе с сестрой (на тот момент тоже нардепкой) Юлией Левочкиной уехал во Францию.

В июле 2022 года он впервые с 24 февраля приехал в Украину и пробыл здесь неделю, в частности, появившись на заседании парламента 8 и 9 июля.

50-летний Сергей Левочкин и его сестра 45-летняя Юлия Левочкина были нардепами нескольких созывов Рады от пророссийских партий ОПЗЖ, Оппозиционный блок и Партии регионов. Левочкин с 2010 года и до 17 января 2014-го был главой администрации президента-беглеца Виктора Януковича.

Как пишет Чесно, он фигурировал в нескольких антикоррупционных расследованиях и деле о финансировании терроризма, а также распространял пророссийскую пропаганду.

В 9-м созыве Верховной Рады Левочкин был и остается членом комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Почему пророссийские нардепы до сих пор в Раде и есть ли шанс на лишение их мандатов

Еще в марте СНБО приостановил деятельность политических сил, связанных с Россией, на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях, как Оппозиционная платформа — за жизнь, (ОПЗЖ), Партия Шария, Опоблок и партия Наши.

В конце марта пророссийская ОПЗЖ объявила о приостановлении своей деятельности, заявив, что «война меняет все».

14 апреля СНБО приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Тем не менее депутаты из фракции остались в Раде и вскоре объявили о создании новой депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко. Еще часть бывших «опзжшников» создала депутатскую группу Восстановления Украины.

Из бывших нардепов от ОПЗЖ мандаты потеряли, в частности, кум Путина Виктор Медведчук, его близкий соратник Тарас Козак, а также Ренат Кузьмин и Андрей Деркач после того, как президент Владимир Зеленский своим указом лишил их гражданства.

Позже мандаты сложили экс-члены ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, Игорь Абрамович и Олег Волошин, которому также сообщили о подозрении в госизмене.

Однако многие члены запрещенной ныне пророссийской партии все еще остаются народными депутатами.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что нардепов из бывшей ОПЗЖ не лишают мандатов, поскольку ищут основания, которые будут соответствовать Конституции.

Глава фракции большинства в Раде Слуги народа Давид Арахамия подчеркивает, что очищение парламента от депутатов ОПЗЖ будет проходить исключительно законным и конституционным способом.