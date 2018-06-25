Летний сезон. Активисты назвали нардепов-прогульщиков июня

79 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной Раде в июне, сообщили в Комитете избирателей Украины.
По данным организации, из них 12 парламентариев не проголосовали ни единого раза за месяц.
Нулевые показатели у нардепов Евгения Мураева, Дмитрия Яроша, Константина Жеваго, Вадима Кривохатько и других. Среди них также политики-беглецы - Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.
Они пропустили голосования по неизвестным причинам.
Часть депутатов проголосовала лишь несколько раз за месяц. Среди них Вадим Рабинович, Юлия Левочкина, Сергей Кивалов и Андрей Белецкий.
Отмечается, что самые низкие показатели голосований в группы Видродження и фракции Оппозиционный блок.
Всего в июне было 12 пленарных заседаний Рады и 531 голосование.
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