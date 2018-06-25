25 июня 2018, понедельник

Летний сезон. Активисты назвали нардепов-прогульщиков июня

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12 нардепов пропустили все голосования июня
Фото: Чесно via Facebook

12 нардепов пропустили все голосования июня

79 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной Раде в июне, сообщили в Комитете избирателей Украины.

По данным организации, из них 12 парламентариев не проголосовали ни единого раза за месяц.

Нулевые показатели у нардепов Евгения Мураева, Дмитрия Яроша, Константина Жеваго, Вадима Кривохатько и других. Среди них также политики-беглецы - Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. 

Они пропустили голосования по неизвестным причинам.

Часть депутатов проголосовала лишь несколько раз за месяц. Среди них Вадим Рабинович, Юлия Левочкина, Сергей Кивалов и Андрей Белецкий.

Отмечается, что самые низкие показатели голосований в группы Видродження и фракции Оппозиционный блок.

Всего в июне было 12 пленарных заседаний Рады и 531 голосование.

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