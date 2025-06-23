Кабмин сменил руководство Госналоговой службы после назначения Руслана Кравченко генпрокурором

Кабинет министров распоряжением от 18 июня временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины на Лесю Карнаух, которая занимала должность первого заместителя председателя ГНС.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В 2018—2023 годах Карнаух занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины. После этого она была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации, когда эту должность занимал Руслан Кравченко.

В мае 2025 года Карнаух стала первым заместителем главы Госналоговой службы — Кравченко.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-главы Киевской ОВА и бывшего руководителя налоговой Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины. 17 июня его кандидатуру поддержала Верховная Рада Украины.