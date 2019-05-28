Лещенко заявил, что хочет баллотироваться от Слуги народа Вчера, 20:37 Цей матеріал також доступний українською НАШ / facebook Сергей Лещенко НАШ / facebook

Народный депутат Сергей Лещенко допустил участие в выборах в Верховную Раду в составе партии президента Владимира Зеленского Слуга народа.

Об этом он сказал в комментарии Громадському.

По его словам, ему понятна идеология и мировоззрение Зеленского: «Человек симпатичный, я понимаю, о чем он».

«На сегодня в партии Слуга народа продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов или не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся», — сказал Лещенко.

По словам Лещенко, в случае если его не возьмут в Слугу народа, он будет баллотироваться в Раду по одному из мажоритарных округов Киева.

Депутат заверил, что осознает собственную «токсичность» из-за заявления личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о «врагах США в окружении Зеленского».

Напомним, что Владимир Зеленский после вступления на пост президента Украины распустил Верховную Раду восьмого созыва. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

Партия Слуга народа уже запустила процесс отбора кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Раду.