Лещенко спрогнозировал второй тур президентских выборов 2019 года. Среди потенциальных победителей - Вакарчук

Народный депутат Сергей Лещенко спрогнозировал, что во второй тур выборов президента Украины 2019 года могут пройти действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, при условии, что на выборах не появятся "новые лица".

У лидера украинской музыкальной группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука также есть шансы победить в президентских выборах, если он примет в них участие, сообщил в эфире Радио НВ Лещенко.

"Если не появится новых лиц на выборах, то велик риск, что будет два старых политика - Тимошенко и Порошенко. Если пойдет Вакарчук, у него есть шанс попасть во второй тур и победить", - отметил он.

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Напомним, что в настоящий момент лидерами президентского рейтинга остаются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования трех исследовательских центров - КМИС, SOCIS и Центра Разумкова.

Помимо этого, положение кандидатов, имеющих высокие электоральные предпочтения, несколько изменилось. Так, Анатолий Гриценко и Вадим Рабинович потеряли свои позиции.