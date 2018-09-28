28 сентября 2018, пятница

Лещенко спрогнозировал второй тур президентских выборов 2019 года. Среди потенциальных победителей - Вакарчук

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Лещенко спрогнозировал возможных кандидатов второго тура президентских выборов
Фото: Economic Policy Research Center via Facebook

Лещенко спрогнозировал возможных кандидатов второго тура президентских выборов

Народный депутат Сергей Лещенко спрогнозировал, что во второй тур выборов президента Украины 2019 года могут пройти действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, при условии, что на выборах не появятся "новые лица".

У лидера украинской музыкальной группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука также есть шансы победить в президентских выборах, если он примет в них участие, сообщил в эфире Радио НВ Лещенко.

"Если не появится новых лиц на выборах, то велик риск, что будет два старых политика - Тимошенко и Порошенко. Если пойдет Вакарчук, у него есть шанс попасть во второй тур и победить", - отметил он.

Полную версию интервью с Сергеем Лещенко слушайте на Радио НВ сегодня в 20:00 

Напомним, что в настоящий момент лидерами президентского рейтинга остаются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования трех исследовательских центров - КМИС, SOCIS и Центра Разумкова. 

Помимо этого, положение кандидатов, имеющих высокие электоральные предпочтения, несколько изменилось. Так, Анатолий Гриценко и Вадим Рабинович потеряли свои позиции.

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