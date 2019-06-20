Подал документы: Лещенко заявил, что идет в Раду по мажоритарному округу в Киеве Сегодня, 20:01 Цей матеріал також доступний українською НВ Сергей Лещенко НВ

Народный депутат Сергей Лещенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в депутаты по 220-му округу в Киеве на Подоле.

Об этом сообщает theБабель.

«С Подольским районом связана моя жизнь с детства, здесь я вырос, ходил в школу. Здесь выбираю своего депутата, и на этот раз выдвигаю свою кандидатуру на роль представителя района в парламенте», — заявил Лещенко.

По словам нардепа, у него есть опыт «успешного решения проблем и защиты Подола от застроек, больниц закрытия».

«Мы регулярно проводили встречи жителей района с мэром Кличко. Я знаю проблемные места, и в течение двух лет реагирую на обращения граждан, чтобы улучшить их жизнь и защитить их интересы », — сказал Лещенко.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.