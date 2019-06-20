Подал документы: Лещенко заявил, что идет в Раду по мажоритарному округу в Киеве
Народный депутат Сергей Лещенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в депутаты по 220-му округу в Киеве на Подоле.
Об этом сообщает theБабель.
«С Подольским районом связана моя жизнь с детства, здесь я вырос, ходил в школу. Здесь выбираю своего депутата, и на этот раз выдвигаю свою кандидатуру на роль представителя района в парламенте», — заявил Лещенко.
По словам нардепа, у него есть опыт «успешного решения проблем и защиты Подола от застроек, больниц закрытия».
«Мы регулярно проводили встречи жителей района с мэром Кличко. Я знаю проблемные места, и в течение двух лет реагирую на обращения граждан, чтобы улучшить их жизнь и защитить их интересы », — сказал Лещенко.
Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.